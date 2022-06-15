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Manisa FK, sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

15.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezon hazırlıkları için yarın Manisa'da toplanacak.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, yarın toplanacak takım, 1. etap çalışmalarını 25 Haziran'a kadar teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Manisa'da sürdürecek.

Manisa temsilcisi, 2. etap çalışmalarını 27 Haziran-8 Temmuz'da Afyonkarahisar'da, yeri daha sonra belli olacak 3. etap kampını ise 11-22 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Hazırlık maçları programının daha sonra açıklanacağı Manisa FK, hazırlıklarına 25 Temmuz'dan itibaren kendi tesislerinde devam edecek.

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