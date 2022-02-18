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Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

18.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 21 Şubat Pazartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edeceği 26. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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