YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

MANİSA HABERLERİ  | 07.06.2020 00:47 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde bir süre önce ara verilen çalışmalar yeniden başladı.
Manisa Futbol Kulübü’nde teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan Covid -19 PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından bir süredir ara verilen çalışmalar, bugün gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşti. Aerobik koşu çalışmasının yapıldığı ilk antrenmanı, kulüp başkanı Mevlüt Aktan da yakından takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

Elektrik çarptı sanıldı kalp krizinden öldü

Aydın'da traktör koltuğuna metamfetamin saklayan kişi tutuklandı

Aydın'da traktör koltuğuna metamfetamin saklayan kişi tutuklandı

Denizden odun toplarken kalp krizi geçirdi

Denizden odun toplarken kalp krizi geçirdi

Diyarbakır'daki 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 tutuklama

Diyarbakır'daki 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 8 tutuklama

İşyerlerine sosyal hayat denetimi

İşyerlerine sosyal hayat denetimi

Mardin'de devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı

Mardin'de devrilen otomobildeki bebek öldü, anne ve babası ağır yaralandı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Duygu Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Soma'da "mayıs" hüznü

Soma'da "mayıs" hüznü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.