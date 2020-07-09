Manisa FK’da play-off hazırlıkları devam ediyor

TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselebilmek için play-off maçlarına çıkacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla play-off mücadelesinde karşılaşacağı İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Dayanıklılık koşusunun ardından antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

