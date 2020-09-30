Manisa FK’dan çifte imza

Manisa Futbol Kulübü, genç yetenekler Ömer Faruk Çalışkan ve Birkan Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı. Genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Çalışkan ve genç stoper Birkan Yılmaz, kendilerini Manisa FK’ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Futbola İnegölspor altyapısında başlayan ve geçtiğimiz sezon 2. Lig’de 22 maçta forma giyen Ömer Faruk Çalışkan, Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Tokatspor altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon 3. Lig’de 25 maçta forma giyen Birkan Yılmaz ise Manisa FK forması altında mücadele edeceği için sevinçli olduğunu söyledi.



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