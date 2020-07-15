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Manisa FK’nın Antalya kampı başladı

MANİSA HABERLERİ  | 15.07.2020 23:58 | Son Güncelleme

Manisa FK, TFF 2.

Manisa FK, TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme play-off maçında karşılaşacağı İnegölspor karşılaşması için Antalya’da kampa girdi.
20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da oynanacak olan play-off maçları öncesinde geri sayımı başlatan Manisa Futbol Kulübü bu akşam Antalya’da kampa girdi. Siyah Beyazlı ekip, Antalya’da Susesi Otel’in sahasında bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman, 5’e 2 oyunla sona erdi.

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