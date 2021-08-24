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Manisa, Gençlerbirliği maçı için ilk antrenmanını yaptı

24.08.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa, Gençlerbirliği maçı için ilk antrenmanını yaptı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Manisa, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, Gençlerbirliği müsabakası için ilk çalışmasını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Halil Onultmak Tesisleri’nde yaptı.

Futbolcular, koşunun ardından dar alanda oyun oynadı.

Öte yandan antrenman öncesinde Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eğitimcisi Sebahattin Şahin tarafından A takım oyuncularına ve antrenörlere, futbolda değişen oyun kuralları ile ilgili seminer verildi.

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