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Manisa genelinde bin 94 camide cuma namazı kılınacak

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak 11 hafta sonra yeniden ibadete açılıyor.

Manisa genelinde bin 94 camide cuma namazı kılınacak

Korona virüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak 11 hafta sonra yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda Manisa genelinde bin 94 camide cuma namazı kılınacak. Camilerin yanı sıra pazar yerleri, parklar, meydanlar ve okul bahçelerinde de cuma namazı kılınabilecek.
Manisa İl Müftülüğü Manisa genelinde cuma namazı kılınacak camileri, mekanları ve kapasitelerini açıkladı. Manisa genelinde 1.094 cami ve mekanda cuma namazı kılınacak. Avlusu olmayan camilere yakın bahçe, okul, halı saha, pazar yeri, kültür merkezi, düğün salonu bahçesi ve meydanda cuma namazı kılınacak.
Açıklanan listeye göre Ahmetli’de 26, Akhisar’da 157, Alaşehir’de 140, Demirci’de 11, Gölmarmara’da 18, Gördes’te 63, Kırkağaç’ta 48, Köprübaşı’nda 34, Kula’da 104, Salihli’de 29, Sarıgöl’de 32, Saruhanlı’da 52, Selendi’de 57, Soma’da 67, Şehzadeler’de 66, Turgutlu’da 82, Yunusemre’de 111 cami ve mekan olmak üzere 1094 cami ve mekanda cuma namazı kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde sonrasında kılınacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin geçtiğimiz günlerde bir afiş yayınladı. Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açık alanlarda cuma namazı kılınacak
Bu arada Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler’de Bedesten Meydanı ve Alaybey Pazaryeri, Yunusemre ilçesinde ise Laleli, Pazaryeri, Horozköy Pazaryeri, Horozköy Çamlık Parkı, Karaköy Pazaryeri, TOKİ 2 Cami yanındaki park alanında cuma namazı kılınacak.

Manisa genelinde bin 94 camide cuma namazı kılınacak

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