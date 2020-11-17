YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa genelinde temizlik seferberliği

Manisa genelinde temizlik seferberliği

MANİSA HABERLERİ  | 17.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde vaka sayılarının artması üzerine il genelinde ana arter, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.Korona virüsle mücadele çalışmalarına ilk günden beri aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan ana arter, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde vaka sayılarının artması üzerine il genelinde ana arter, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Korona virüsle mücadele çalışmalarına ilk günden beri aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan ana arter, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, detaylı bir şekilde yıkama çalışması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde başlayan yıkama çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

“El birliğiyle yeneceğiz”
Salgına karşı ilk günden beri yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin üzerine düşen görevler var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami düzeyde riayet etmemiz gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, kurumlarla koordineli bir şekilde bu salgının yayılmasını önlemek için mücadele içindeyiz. Kurallara da uyarak, bu salgını elbirliğiyle yeneceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
13:00
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Genç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.