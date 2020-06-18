YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışma

Manisa genelindeki mezarlıklarda hummalı çalışma

MANİSA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Mezarlıkların bakımı, temizliği, onarımı ve çevre duvarlarının inşası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Mezarlıkların bakımı, temizliği, onarımı ve çevre duvarlarının inşası noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Ot biçme, ilaçlama, mezarlık duvarı ve tadilat gibi çalışmaları sürdüren ekipler, tüm mezarlıkların tertipli olması için titizlikle çalışıyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hummalı çalışmalar gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Ahmetli Kestelli Mahallesi, Akhisar Hamit Mahallesi, Alaşehir Merkez Mezarlığı, Demirci Sevinçler Mahallesi, Gölmarmara Beyler ve Tiyenli Mahallesi, Gördes Gülbahçe Mahallesi, Kırkağaç Yağmurlu Mahallesi, Kula Eroğlu ve İncesu Mahallesi, Salihli Karaağaç Merkez Mezarlığı, Saruhanlı Hacırahmanlı, Soma Çavdır ve Dualar Mahallesi, Şehzadeler Kırtık Mezarlığı, Turgutlu Dalbahçe ve Urganlı Mahallesi, Yunusemre Yuntdağ, Koruköy ve Sarıahmetli mezarlıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Manisa Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

2. Amatör Ligin iptaline tepki

2. Amatör Ligin iptaline tepki

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Salihli’de konvoylu kutlama

Salihli’de konvoylu kutlama

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.