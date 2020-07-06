YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi’yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Manisa İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi’yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 06.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü makamında konuk etti. İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi’yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
Geçtiğimiz aylarda Manisa İl Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök, kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile bir araya geldi. Ziyarette İl Müftüsüne, Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan ve Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır eşlik etti. Manisa’da güzel hizmetler yapma gayretinde olduklarını dile getiren İl Müftüsü Soykök, çalışmaları hakkında Başkan Çerçi’ye bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise, Mustafa Soykök’e yeni görev yerinde başarılar diledi. İl Müftüsü Soykök günün anısına Başkan Çerçi’ye Kuran-ı Kerim; Belediye Başkanı Çerçi de Soykök’e tablo hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

“Nebiyan” Samsun’un parlayan yıldızı

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Manisa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:45
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa’da buğday hasadı başladı

Manisa’da buğday hasadı başladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.