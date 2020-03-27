Manisa İtfaiyesi Bahriye teyzenin yardımına koştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde yol yıkama çalışmaları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilaçlarını alamadığı için kendisinden yardım isteyen Bahriye Doğan adlı vatandaşın ilaçlarını alarak, kendisine teslim etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl genelinde korona virüs salgınına karşı yıkama ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde yol yıkama çalışmaları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilaçlarını alamadığı için kendisinden yardım isteyen Bahriye Doğan adlı vatandaşın yardımına koştu. Bahriye Teyze’nin ilaçlarını alarak, kendisine teslim eden itfaiye personeli her zaman yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç durumunda 112’yi arayabileceğini vatandaşa anlattı. İtfaiye ekiplerine yardımları nedeniyle teşekkür eden Bahriye Doğan, hayır duasında bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

