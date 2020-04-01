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Manisa itfaiyesi her şartta hizmette

MANİSA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir yandan dezenfekte uygulamasını başarıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan da yangın ve kazalara hızla müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.Tüm dünyayı etkisi altını alan korona virüs salgının Manisa’da yayılmasını önlemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkin bir mücadele sergiliyor.

Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir yandan dezenfekte uygulamasını başarıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan da yangın ve kazalara hızla müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.
Tüm dünyayı etkisi altını alan korona virüs salgının Manisa’da yayılmasını önlemek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkin bir mücadele sergiliyor. Bu süreçte İtfaiye Dairesi Başkanlığı da sorumluluğunda bulunan cadde, sokak ve bulvarları hijyen malzemeleri ile yıkıyor. Bunun yanı sıra 17 ilçede yaşanan kaza ve yangınlara da hızla müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası can ve mal kayıplarının önüne geçiyor.
İtfaiye teşkilatının her daim Manisalı vatandaşların yanında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla, ilgili dairelerimiz il genelinde büyük özveriyle çalışıyor. 17 ilçede toplamda 56 itfaiye birimi, 160 araç ve alanında uzman 630 personel ile itfaiye teşkilatımız Manisalıların 7/24 hizmetinde. Vatandaşlarımızın sağlığı için İtfaiye Dairesi Başkanlığımız da sorumluluğumuzda bulunan cadde, sokak ve bulvarları hijyen malzemeleri ile yıkıyor. Bunun yanı sıra itfaiye teşkilatımız 28 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 492 yangına müdahalede bulundu. Bu tarihler arasında, 88 trafik kazası ve diğer kurtarmalar, 78 hayvan kurtarma, 102 yangın eğitimi, 164 yangın kontrol ve denetim ile 336 tali hizmette bulunarak Manisalı vatandaşlarımızın yanında yer aldı” ifadelerinde bulundu.

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