YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli

Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli

MANİSA HABERLERİ  | 25.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa merkez, Salihli ve Demirci ilçelerinde yaptıkları müdahaleler ile hayvan dostlarına yaşam eli uzattı.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangın, trafik kazası gibi olayların dışında hayvan sağlığına yönelik de müdahalelerde bulunarak hayvanlara da yaşam ellerini uzatıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa merkez, Salihli ve Demirci ilçelerinde yaptıkları müdahaleler ile hayvan dostlarına yaşam eli uzattı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangın, trafik kazası gibi olayların dışında hayvan sağlığına yönelik de müdahalelerde bulunarak hayvanlara da yaşam ellerini uzatıyor. İtfaiye ekipleri Manisa kent merkezi ile Salihli ve Demirci ilçelerinde meydana gelen kazalarda yaralanan hayvanlara müdahalede bulunarak hayata döndürdü. Ekipler Manisa merkezde bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineğe yaptıkları müdahale ile kuyudan çıkmasını sağladı. İş makinesi yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan gebe inek, sahibine teslim edildi. Salihli ilçesinde yaşanan olayda arka bacağının bulunduğu kısımdan korkuluk demirlerine saplanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dikkatli bir şekilde müdahalesi yapan ekipler, daha sonra kedinin tıbbi müdahalesinin yapılması için Salihli Belediyesi’ne ait hayvan barınağına teslim edildi. Demirci ilçesinde yaşanan olayda ise girdiği duvar deliğinden çıkamayan yavru kedi için müdahalede bulunuldu. Ekipler kediye zarar vermeden yaptıkları çalışma sonrası yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğal ortamına bıraktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler ile hayvanlara yeniden yaşam hakkı tanındığını belirterek, insanların da olduğu kadar hayvan dostlarının da yanında yer alarak her zaman onlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Manisa Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:28
İkindi
16:34
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.