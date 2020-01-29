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Manisa itfaiyesinden kan bağışına destek

MANİSA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiye personeli, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.Yangın, kaza ve daha birçok olayda kendi canlarını tehlikeye atarak insanların hayatlarını kurtaran itfaiye personelleri, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiye personeli, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.
Yangın, kaza ve daha birçok olayda kendi canlarını tehlikeye atarak insanların hayatlarını kurtaran itfaiye personelleri, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkezde görevli itfaiye personeli, yaşanan olaylara yaptıkları müdahaleler ile hayat kurtarırken düzenlenen kampanya ile de bağışladıkları kanlar ile hayat kurtaracaklar.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Türk Kızılayı ile aralıklarla kan bağış kampanyası düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, bağışlanan her kanın bir hayat kurtarmaya bir adım daha yaklaştıracağını kaydetti.

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