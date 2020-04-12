Manisa İtfaiyesinden kuş kurtarma operasyonları

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de ağaç takılı kalan ve balkon demirine sıkışan kuşları kurtardı.

Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4767 Sokak’ta bulunan bir apartmanın balkon demirleri arasında sıkışan kumru kuşu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuşun balkon demirleri arasında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sepetli araçla yukarı çıkarak balkon demirleri arasında mahsur kalan kuşu, dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kuş, gerekli kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Ağaçta çırpınan güvercin kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin bir diğer kurtarma operasyonu da Şehzadeler ilçesindeydi. Akıncılar Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki bir ağaçta ayağına dolanan ipler nedeniyle ağaçta mahsur kalan ve çaresizce çırpınan güvercin, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Güvercin, operasyonun ardından itfaiye personelinin şefkatli ellerinden yaşam alanına doğru kanat çırptı.

