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Manisa İtfaiyesinin 2020 yılı mücadeleyle geçti

MANİSA HABERLERİ  | 04.01.2021 16:08 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılında müdahil olduğu yangın, trafik kazası, kurtarma, itfai olay, sel ve su baskını, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.2020 yılı içerisinde gerçekleşen doğal afetlerde gösterdiği başarılı performanslarla gönüllerde taht kuran Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yılsonuna ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2020 yılında müdahil olduğu yangın, trafik kazası, kurtarma, itfai olay, sel ve su baskını, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.
2020 yılı içerisinde gerçekleşen doğal afetlerde gösterdiği başarılı performanslarla gönüllerde taht kuran Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yılsonuna ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; il genelinde 56 itfaiye noktası, 170 araç ve 627 personel ile hizmetlerin sürdürüldüğü bildirildi. 7/24 görev başında olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2020 yılında 365 günlük süreçte 9 bin 390 yangın, 634 trafik kazası, 2 bin 663 kurtarma operasyonu, 293 sel ve su baskınına müdahale etti. Yıl boyunca toplam 12 bin 980 itfai olaya katılan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 21 bin 755 çağrıyı cevapladı.
“Halkımızın yanındayız”
Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Akhisar, Elazığ ve İzmir depremleri başta olmak üzere 12 bin 980 itfai olayda yer aldıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “İl genelinde 56 itfaiye noktası, 170 araç ve 627 personel ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ekiplerimiz, 2 bin 378 adet iş yeri denetimi gerçekleştirdi ve bunun yanı sıra 55 bin 595 vatandaşımızın katılımı ile eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün teşkilatımıza sunduğu imkanlar ile modern araçlar ve ekipmanlar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daima halkımızın yanındayız” diye konuştu.

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