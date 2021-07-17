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Manisa, Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill'i kadrosuna kattı

17.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa, Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill'i kadrosuna kattı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekibi Manisa, Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill'i transfer etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orgill, "Manisa Futbol Kulübünde olduğum için çok mutluyum. İlk amacım takım arkadaşlarıma bir an önce katılmak. Öyle bir sezon yaşamak istiyorum ki en iyi sezonlarımdan birisi olsun. Çok gol atmak ve bu takımdaki herkesi mutlu edip, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Vekili Engin Anlı da şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını kaydederek, Orgill'in de takıma güç katacağını aktardı.

Jamaika'da 1990 yılında dünyaya gelen Dever Orgill'in Kanada, ABD, Finlandiya, Avusturya'daki kulüplerde oynadıktan sonra 2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü'ne transfer olduğu ve geçen sezon Antalyaspor forması giydiği belirtildi.

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