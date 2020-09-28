YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti

Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti

MANİSA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Manisa İI Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında sorumluluk bölgelerinde toplam 16 bin asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Manisa İI Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında sorumluluk bölgelerinde toplam 16 bin asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2019 yılında 16 bin asayiş olayının meydana geldiği belirtilen açıklamada, olayların dağılımı şöyle sıralandı: “Kişilere karşı suçlar 3 bin 808, malvarlığına karşı suçlar 2 bin 60, topluma karşı suçlar bin 788, millete ve devlete karşı suçlar 140, takibi gereken olaylar 7 bin 600, bilişim suçları 61, uyuşturucu olayları 230, kaçakçılık olayları 222, terör olayları 91”
Meydana gelen olaylarda ise; 75 tabanca, 203 av tüfeği, 58 kurusıkı t abanca, 508 adet tabanca fişeği, 221 adet av tüfeği fişeği, 90 adet bıçak, 52 bin 154 gram esrar, 18 bin 910 kök kenevir, (79 bin 716) gram tütün, bin 38 adet sikke ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile adli işlemlerin yerine getirilmesi kapsamında da 76 bin 162 devriye faaliyeti, 800 bin 625 şahıs ve 645 bin 802 araç sorgusu yapıldığı ve sorgulamada 2 bin 222 şahıs ve 497 aracın yakalandığı bildirilirken, il genelinde emniyet ve asayişin korunması ve halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Manisa Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:06
İkindi
16:27
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
İşçi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Salihlili fotoğrafçı, 3 ödül birden kazandı
Salihlili fotoğrafçı, 3 ödül birden kazandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.