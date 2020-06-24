Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni binasına kavuşuyor

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 26 Haziran 2020 Cuma günü ihale ediliyor. Türk siyaseti başta olmak üzere birçok hukukçu, akademisyen, doktor ve mülki amiri ülkeye kazandıran okul, çağın gereklerine uygun, nitelikli donatıya sahip 24 derslikli olarak inşa edilecek.

Manisalı hayırsever Kapanizade Aliye Aksoy tarafından 400 bin lira harcanarak A Blok’u 1970-1971 yılları arasında inşa edilen ardından hayırseverlerin katkılarıyla B Blok pansiyon binası hizmete açılan Manisa İmam Hatip Lisesi, 1990’lı yıllarda yaşanan depremlerde hasar almıştı. Bina güçlendirmesi yapılan ve eğitim-öğretimi 2014 yılına kadar karma olarak sürdüren o tarihten sonra ise sadece kız öğrencilere eğitim vermeye başlayan okul, artık yeni binasına kavuşuyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan lise binası için Milli Eğitim Bakanlığında girişimlerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 5 bin 849 metrekarelik arsası üzerine 24 derslikli okul binası ve 100 kişilik pansiyondan oluşan eğitim tesisini yatırım programına aldırdı. İhalesi 26 Haziran 2020 Cuma günü yapılacak olan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni okul binasının inşasına ise Ağustos ayında başlanması bekleniyor. Müjdeli haberi veren Baybatur, Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük gücün insan sermayesi olduğunu belirterek, “Gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak, fırsat eşitliği içinde, eğitim-öğretim imkânlarından yararlanması en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede kendi yetiştiğim lisenin modern bir binaya kavuşmasına katkı sunma fırsatı bulmaktan ve genç kardeşlerimin bizlerden daha iyi ve nitelikli eğitim alabilme imanına kavuşacak olmalarından dolayı büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Yeni yapılacak olan okul binasında 24 dersliğin yanı sıra 1 kütüphane, 1 yemekhane, 3 laboratuvar, 1 görsel sanatlar sınıfı, 1 müzik sınıfı, 1 bilgisayar sınıfı, 1 konferans salonu, 2 uygulama mescidi, 2 abdest alma yeri, 2 destek eğitim odası, giyinme odaları, idari odalar, 1 okul aile birliği odası, 2 rehberlik odası ve 1 beden eğitimi salonu yer alacak. Aynı arsa üzerine inşa edilecek pansiyon binasında ise; 100 kişilik yatakhane, etüt Salonları, yemekhane, dinlenme odaları ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap verecek birçok alan bulunacak.

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Recai Berber ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra birçok hukukçu, akademisyen, doktor ve mülki amiri ülkeye kazandıran okul, Manisa’nın marka değeri olan okulları arasında yer alıyor.



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