Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası

Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından kan stoklarının arttırılmasına ve acil kan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan “Sensiz Olmaz” kampanyası tanıtıldı. Manisa il genelinde hayata geçirilecek kampanyayla ilgili Manisalılara destek çağrısında bulunuldu. Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından “Sensiz Olmaz” kampanyası hayata geçirildi. Manisa Valiliği tarafından desteklenen kampanyayla ilgili Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda lansman toplantısı düzenlendi. Kan stoklarının arttırılması ve acil kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulunan İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, “Biz artık gerçekten şu son covid-19 salgını nedeniyle yürüttüğümüz projelerde büyük sıkıntılar yaşadık. 14 yıl önce Sağlık Bakanlığı adına ve denetiminde yürüttüğümüz Ulusal Güvenli Kan Temini programı çerçevesinde hasta ve hasta yakının kan aramadan güvenli kana ulaştığı ‘Kan Bankacılığı’ uygulamasını başlattık. Bu pandemi nedeniyle şu anda hiçbir kurum, kuruluş, okul, fabrika gibi noktalara gidemediğimiz için sadece Manisa’nın ilçelerinde meydanlarda ve iki tane sabit kan bağış merkezimiz ve kan alma biriminde faaliyetimizi yürütebiliyoruz. Şu andaki kan taleplerini karşılamakta çok zorlanıyoruz. Yaz aylarında da stoklarımız azaldı. Şu anda samimi olarak konuşursam 1 günlük kan stokuyla bu kan taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

“Son dönemde yoğun bir şekilde immün afarez plazma kullanılmaktadır”

Lösemili çocukların sürekli ihtiyacı olan ve stok yapılamayan trombosit ihtiyacını da karşılamakta güçlük çekildiğini belirten Gök, “Sadece kan talepleri değil, lösemili çocukların daha çok kullandığı, sürekli ihtiyaç olan ve saklama süresinin ne yazık ki sadece 5 gün olan trombosit stokunu yapamadığımız için onu da karşılamakta güçlük çekiyoruz. Kök hücre projemiz de var. Kemik iliği bekleyen ve hayata tutunmak isteyen çocukların ve covid-19 salgını nedeniyle şu anda hastanede tedavi gören hastalarımızın yaşam umudu olan immün afarez plazma. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız ile beraber korona virüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımızın listeleri Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay tarafından vatandaşlarımız aranarak kendilerinin uygun olduğu bir saatte randevu oluşturarak kan alma birimimize çağırılıyor. Yaklaşık 1 saatlik bir sürede plazma alıyoruz. Bunlar incelendikten sonra 7 ile 10 gün içerisinde rapor oluşturuluyor. Bunda da bir stok yapamıyoruz. Son dönemde yoğun bir şekilde immün afarez plazma kullanılmaktadır” diye konuştu.

Manisa’da farkındalığın oluşturulması amacıyla “Manisa Sensiz Olmaz” kampanyası başlatıldığını belirten Gök, “Bu salgın nedeniyle kan, kök hücre, aferez trombosit ama hepsinden önemlisi immün aferez plazma konusunda vatandaşlarımıza bir farkındalığı hatırlatmak ve bu anlamda da Valimiz Yaşar Karadeniz önderliğinde ilçelerde tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, toplum liderleriyle bir kampanya, bir şenlik bir festival havasında büyün bir destekle bu çalışmayı yapmak istiyoruz. ‘Manisa Sensiz Olmaz’ projesini de başlatarak Manisa’da hiçbir hasta ve hasta yakınını mağdur etmeyeceğimizi en sıkıntılı anlarda tüm talepleri tam zamanında karşılayabilmemiz için vatandaşlarımızın dikkatini çekebilmek ve desteklerini alabilmek için Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Manisa Şubesinde oldukça hijyenik bir ortamda kan alma işleminin yapıldığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hijyen açısından içinde bulunduğumuz ortam da dahil olmak üzere hiç kimsenin hiçbir çekince göstermeden rahatlıkla gidip kan verebileceği durumda Kızılay Kan Merkezimiz. Bu konuda Kızılay’ın ‘Manisa Sensiz Olmaz’ mottosuyla başlattığı kampanyaya tüm Manisalıların destek vereceğini ben ümit ediyorum. İnşallah o stokları da bir miktar arttırarak, ihtiyaç olduğunda da hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın endişe duymadan bu ihtiyaca ulaşmış oluruz” dedi.