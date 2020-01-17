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  4. Manisa Mektebim Kolejinde karne coşkusu

Manisa Mektebim Kolejinde karne coşkusu

MANİSA HABERLERİ  | 17.01.2020 21:28 | Son Güncelleme

Manisa Mektebim Koleji öğrencileri 1.

Manisa Mektebim Koleji öğrencileri 1. yarı yıl içerisinde gösterdikleri emeklerinin karşılığını , 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 1. Yarıyıl karne töreninde büyük bir heyecan yaşayarak aldı.
Mektebim Koleji konferans salonunda gerçekleşen karne töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kampüs Müdürü Mehmet Kanca’nın açılış konuşmasıyla devam eden programda 1. yarıyıl boyunca tüm öğrencilerin yapmış oldukları etkinlikler, ders içeriklerinde göstermiş oldukları performanslar, başarılar ve yarı yıla damgasını vuran organizasyonlar ile ilgili hazırlamış oldukları video gösterimi gerçekleşti. Her kademeden temsili öğrenciler seçilerek tüm öğrenciler adına karneleri takdim edildi. Yıl içerisinde yabancı diller, sportif faaliyetler, eko okul projeleri kapsamında başarı gösteren öğrencilere ödül ve sertifikaları Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, birim müdürleri ve öğretmenler tarafından verildi.
Yoğun ve yorucu geçen bir yarı yılın ardından öğrencilere tatile girmeden Mektebim Müzik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan Gençlik Konseri ile 1. dönemi coşkulu bir şekilde kapandı. Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, tüm öğrencilere teşekkür ederek iyi ve verimli bir tatil geçirmelerini temenni etti.

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