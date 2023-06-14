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Manisa merkezde içme suyu kaynakları artacak

14.06.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ilıca’da 19 milyon 200 bin TL yatırımla 8 adet yeni sondaj kuyusu açtıklarını ve 2 kilometrelik çelik boru hattı döşeme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Manisa merkezde içme suyu kaynakları artacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkezin içme suyu kaynaklarını artırmak için yoğun tempoda çalıştıklarını belirttiği haziran ayı meclis toplantısında Ilıca bölgesinde hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Manisa merkezdeki su kaynaklarımızı artırmak için 19 milyon 200 bin liralık yeni yatırım yaptık. Ilıca su kaynaklarının bulunduğu bölgeye 8 adet yeni sondaj kuyusu açtık. Ayrıca oradaki eski hattı yani sürekli patlayan hattı yenileyerek 2 kilometrelik çelik içme suyu borusu döşedik. Kısa süre içerisinde yeni sondajlarımızın da bağlantısını gerçekleştireceğiz. Manisa’mızın gelecek yıllarda su sıkıntısı çekmemesi için, sağlıklı suyu alabilesi için çalışıyoruz. Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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