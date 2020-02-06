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Manisa merkezli "renkli reçeteli" ilaç operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

MANİSA HABERLERİ  | 06.02.2020 12:00 | Son Güncelleme

Manisa merkezli "renkli reçeteli" ilaç operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 12 zanlıdan 11'i, adliyeye götürüldü.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında renkli reçeteye tabi ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen zanlılardan 1'i, jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar ise Turgutlu Adliyesine götürüldü.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 medikal muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda ele geçirilen renkli reçete sistemine tabi 4 bin 561 psikolojik ve nörolojik ilaç, yüklü miktarda reçete, adına ilaç yazılan kişilere ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konulmuştu.

Doktor zanlıların, uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan kişilere ait kimlik fotokopileriyle, hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları, eczane sahiplerinin de ilaçları para karşılığında uyuşturucu satıcılarına teslim ettikleri ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Manisa Operasyon Renkli Reçete Turgutlu

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Akşam
18:43
Yatsı
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Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
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