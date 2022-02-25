Manisa Mesir Macunu Festivali salgın nedeniyle bu yıl da yapılmayacak

MANİSA (AA) - Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü bu yıl da düzenlenmeyecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamada, en son 479'uncusu 2019 yılında yapılan Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
"Türkiye ve Manisa için önemli olan köklü festivalin özü bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasına" büyük önem verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ortaya çıkış gayesi sağlık olan bir geleneği yaşatırken bir kişinin bile hastalanmasına ortam hazırlamış olmak kesinlikle isteyeceğimiz bir durum değildir. Bu sebeplerden dolayı 2022 yılında kutlayacağımız düşüncesi ile tüm hazırlık ve planlamasına başladığımız, fakat bulaş riski hala çok yüksek seyreden Kovid-19 etkilerinin devam etmesinden dolayı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Halkımızın sağlığının her şeyden önce geldiği düşüncesi ile hastalığın yayılmasına sebep olabilecek bir ortam oluşturulmaması adına, alınan bu kararı halkımızın mazur görmesini bekliyoruz."
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