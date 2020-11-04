Manisa MHP Grup Başkanvekili Güzgülü’nün acı günü

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün babası Mustafa Güzgülü, 92 yaşında yaşama veda etti.

Manisa’nın tanınmış esnaflarından Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün babası Mustafa Güzgülü, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Güzgülü’ye son görev, Kısık Camii’nde yapıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, başta MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü olmak üzere, kederli Güzgülü ailesine taziye dileklerini iletti. Merhum Mustafa Güzgülü’nünnaaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

