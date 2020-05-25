Manisa Müftüsü Soykök’ten yeniden ibadete açılacak camilerle ilgili açıklama

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, 29 Mayıs Cuma günü, cuma namazı ile camilerde kademeli olarak cemaat halinde ibadete başlanılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir zamandır ibadete kapalı olan camilerde yeniden cemaatle namazlara başlanacak olması hakkında açıklamalarda bulunan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, “Salgın hastalıkla mücadele tedbirleri kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden bu yana bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmasına ara verilmişti. Yüce Allah’a şükürler olsun, salgının yayılma hızının düşmesi ve etkilerinin azalması gibi olumlu gelişmeler neticesinde, cemaatle ibadet yapılamayan camilerimiz 29 Mayıs 2020 tarihinde Cuma namazı ile birlikte kademeli olarak ibadete açılacaktır. Bu sevindirici gelişme birtakım tedbirlere riayet edilmesi halinde bir anlam ifade edecektir. Bilindiği gibi salgın hastalık riski henüz ortadan kalkmamıştır. İnsan sağlığının korunması İslam dininin en temel hedeflerinden birisidir, bu sebeple camilerimizi özleyen ve bir an evvel kavuşmak isteyen halkımızın alınacak tedbirlere azami derecede riayet etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Cuma Namazları açık havada kılınacak

Soykök, “Alınan tedbirler kapsamında Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanlar namazlarını evlerinde kılmaya devam edeceklerdir. İbadete başlanması uygun görülen cami ve mescitlerde öncelik açık havada kılmak olduğu halde mevsimsel şartlara göre sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde cemaatle kılınabilecek, cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde / açık havada eda edilebilecektir. Öğle ve ikindi namazlarının kılınacağı camilerin ve Cuma namazı kılınacak cami ve diğer alanların bilgisi, 26.05.2020 tarihinden itibaren il müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizin İnternet siteleri üzerinden halkımıza ilan edilecektir. Güvenli mesafe kuralına göre Müftülüklerimizce gerekli işaretlemeler önceden yapılmakta, gerekli dezenfekte işlemleri belediyelerimizin desteği ile gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede yer alan kurallar çerçevesinde cami ve mescitler ile Cuma kılınacak diğer alanların kapasiteleri Müftülüklerce belirlenmiş olup, namaz kılınan alana kapasitesinin üzerinde cemaat girişine izin verilmeyecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın anlayış içerisinde olacakları ümit edilmektedir.” şeklinde konuştu.