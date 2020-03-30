Manisa OSB Biyokütle Elektrik Santrali için süre uzatımı istedi

MANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, bölgede inşasına geçen yıl başlanan Biyokütle Elektrik Santrali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işletmeye girmesi gereken 31 Ekim tarihine yetiştirilemeyeceğini belirterek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) süre uzatım talebinde bulunduklarını bildirdi.

Türek yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 150 milyon liralık yatırım değeriyle Avrupa standartlarında 15 megavat kurulu güce sahip Biyokütle Elektrik Santrali'nin inşasına başladıkların belirtti.

Yüzde 80'i yerli malzeme ve teknolojiyle üretilen tesiste kullanılacak önemli ekipmanların Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle tedarik edilemediğini ve bunlarla ilgili teknik personelin seyahat yasağı nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini aktaran Türek, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerden dolayı, tesisin ticari işletmeye girmesi gereken 31 Ekim tarihine yetiştirilmesi konusunda ciddi bir risk ile karşı karşıyayız. EPDK’ye bu mücbir sebep nedeni ile yaptığımız yazılı süre uzatım talebimize olumlu cevap geleceğini ümit ediyoruz. Enerji Bakanlığımız ve EPDK'den bir an önce konuya bir netlik kazandırmasını bekliyor, istihdamı ve yerli üretimi arttıracak, çevre bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlayacak bu modern tesisin üretime ve ekonomiye kazandırılması için destek olunacağına inanıyorum."

