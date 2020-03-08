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Manisa polisinden kadın sürücülere çiçek sürprizi

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladıTrafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Koyuncu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi İngolstadt Bulvarı üzerinde uygulama yaptı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladı
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Koyuncu, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi İngolstadt Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Polis ekipleri durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek vererek, günlerini kutladı. Polis ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara trafik kuralları ve güvenliği konularında da uyarılarda bulundu. Kadınlar, kendilerine çiçek takdim eden polislere teşekkür etti.

Sarıgöl’de sürücülere karanfil verildi
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri de kentin çeşitli caddelerinde kadın sürücülere karanfil takdim etti. Kadın sürücüler, polis ekiplerine nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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