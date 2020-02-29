YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Spil Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Manisa Spil Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

MANİSA HABERLERİ  | 29.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda kar yağışı etkili oldu.

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının zirvede 40 santimetreye kadar çıktığı Spil Dağı’nda ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Manisa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak Spil Dağı’nda yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yağan kar sonrasında adeta beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 15 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Yağan kar sonrası milli parka çıkan yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın açık kalmasını sağladı. Öte yandan güvenlik güçlerinin de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.

Spil’den kartpostallık manzaralar
Kar yağışının ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştururken, beyaza bürünen ağaçlar ise gelinliği andıran görüntüsüyle büyüledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı

Çalışma ve İş Kurumu, daimi işçi alımı ilanına çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:37
Öğle
13:28
İkindi
16:37
Akşam
19:09
Yatsı
20:25

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.