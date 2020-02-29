Manisa Spil Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının zirvede 40 santimetreye kadar çıktığı Spil Dağı’nda ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Manisa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak Spil Dağı’nda yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda yağan kar sonrasında adeta beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı’nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 15 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Yağan kar sonrası milli parka çıkan yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın açık kalmasını sağladı. Öte yandan güvenlik güçlerinin de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.

Spil’den kartpostallık manzaralar

Kar yağışının ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştururken, beyaza bürünen ağaçlar ise gelinliği andıran görüntüsüyle büyüledi.

