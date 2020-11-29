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Manisa takımları dolu dizgin

MANİSA HABERLERİ  | 29.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 takımından 3’ü haftayı galibiyetle kapatırken Somaspor kendi evinde berabere kaldı, Akhisarspor ise kötü gidişata dur diyemeyerek kendi evinde mağlup oldu.

Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 takımından 3’ü haftayı galibiyetle kapatırken Somaspor kendi evinde berabere kaldı, Akhisarspor ise kötü gidişata dur diyemeyerek kendi evinde mağlup oldu. Manisa FK attığı 42 golle profesyonel liglerin en golcü takımı olurken, Manisaspor ise ligin 11. haftasında deplasmanda aldığı 2-0’lık galibiyetle 3 puan hasretine son verdi.
Manisa’nın TFF 1. Lig’deki tek temsilcisi Akhisarspor ligin 11. haftasında kendi evinde ağırladığı Ankaraspor’a 75. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken, TFF 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK 12. hafta mücadelesinde kendi evinde Hekimoğlu’nu 6-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Manisa FK attığı 42 golle profesyonel liglerde en çok gol atan takım unvanını sürdürmeye devam etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor ise lider Eyüpspor’u kendi evinde ağırladı. Lideri 2-1’lik skorla geçen Turgutluspor liderle arasındaki puan farkını da 1’e indirerek 2. sıradaki yerini korudu. TFF 3. Lig 3. Grupta Lider durumda bulunan Somaspor kendi evinde Petrolspor’la 1-1 berabere kalmasına rağmen 2 puan farkla haftayı yine lider kapattı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor ise ligin 11. haftasında ilk galibiyetini Çankaya FK deplasmanında aldı. Rakibini deplasmanda 2-0 yenen Manisaspor puanını 6’ya çıkarmasına rağmen ligin son sırasından kurtulamadı. Manisaspor’da deplasmanda alınan galibiyetle moraller yerine gelirken sahada gösterdikleri performansla da ilerisi için umut verdi.

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Mercül Eczanesi
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