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Manisa Tarım Fuarı açılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Tekno Tarım Manisa 14.

Tekno Tarım Manisa 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 5 Kasım Perşembe günü açılıyor. Fuar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 5 Kasım Perşembe günü açılıyor. SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 8 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirecek olan fuarda, Türkiye’nin birçok ilinden 100’ü aşkın üretici firma yerini aldı. Fuar, sektörün öncü firmalarının yanı sıra kurum ve kuruluşları bir araya getiriyor. Tarım üreticileriyle firmaları buluşturacak fuarda, firmalar KOSGEB desteğinden de yararlanabiliyorlar. Tarım sektörünün önemli firmalarının yer alacağı fuarda pandemi tedbirleri kapsamında bütün kurallar titizlikle uygulanacak. Fuarın giriş ve çıkışlar güvenli bir şekilde sağlanacak. Ayrıca çeşitli noktalara dezenfektanların yerleştirileceği fuarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak.
Firmaların ve üreticilerin merakla beklediği fuar, 5 Kasım tarihinde açılacak, 8 Kasım Pazar gününe kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

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