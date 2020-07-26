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Manisa temsilcileri bir üst lig için final maçlarına çıkacak

MANİSA HABERLERİ  | 26.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın 3 futbol takımı bir üst lige yükselebilmek için play-off maçlarında final oynamaya hak kazanırken, Süper Lig yolundaki Akhisarspor da bugün oynayacağı yarı final rövanş maçında finale çıkmak için mücadele edecek.Manisa FK TFF 2.

Manisa temsilcileri bir üst lig için final maçlarına çıkacak

Manisa’nın 3 futbol takımı bir üst lige yükselebilmek için play-off maçlarında final oynamaya hak kazanırken, Süper Lig yolundaki Akhisarspor da bugün oynayacağı yarı final rövanş maçında finale çıkmak için mücadele edecek.
Manisa FK TFF 2. Lig’den 1. Lig’e, Turgutluspor ve Somaspor TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselebilmek için play-off final maçları oynayacak. Bir diğer Manisa temsilcisi Akhisarspor ise TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme play-off yarı finalinde bugün deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük’le finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.
Bu akşam saat 20.00’da TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselecek olan 5. takımı belirleyecek olan karşılaşmada Manisa temsilcisi Turgutluspor İzmir temsilcisi Karşıyaka ile final maçı oynayacak.
TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselecek olan 6. takımı belirleyecek olan son final maçında ise yine bir Manisa temsilcisi olan Somaspor Rize temsilcisi Pazarspor’la 2. Lig biletini alabilmek için mücadele edecek. Karşılaşma Pazartesi günü saat 21.00’da başlayacak.
28 Temmuz saat 21.00’da TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselecek 3. takımı belirleyecek olan play-off final maçında Manisa FK, İstanbul temsilcisi Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak 3. takımı belirleyecek olan play-off mücadelesinde yarı final ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kalarak bugün oynanacak olan rövanş maçı için büyük bir avantaj sağlayan Akhisarspor’da da hedef finale yükselip geçen sene düştüğü Süper Lig’e yeniden yükselebilmek.

Manisa temsilcileri bir üst lig için final maçlarına çıkacak

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Emine Betül Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Elifin Eczanesi
Turgutlu
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Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
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