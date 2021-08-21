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Manisa, TFF 1. Lig'de yarın Denizlispor'u konuk edecek

21.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa, TFF 1. Lig'de yarın Denizlispor'u konuk edecek

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Manisa, ikinci hafta mücadelesinde yarın Denizlispor'u konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 4-3 yenen Manisa, profesyonel liglerde 37 maçtır mağlup olmuyor.

İç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa'da taraftarlar için yarın saat 19.30'dan itibaren Eski Garaj'dan otobüs seferleri yapılacak. ​​​​​​​

Sezona evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Denizlispor, hafta içinde teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, eski oyuncularına borçlarını ödedikten sonra transfer ettiği isimlerin lisanslarını da çıkarttı.

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