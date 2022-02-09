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Manisa Ticaret Borsası

09.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm en yüksek 15,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

ÜrünBirimEn düşük fiyat (lira)En yüksek fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzümkg14,8515,35
Mısırkg3,323,60

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