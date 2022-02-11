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Manisa Ticaret Borsası

11.02.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 15,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün
En düşük fiyatEn yüksek fiyat
Fiyat Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
​​​​​​​--
15,20Mısır
3,353,60
-Çiğitli pamuk (41 renk)
--
16,40

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İmsak
06:37
Sabah
07:59
Öğle
13:30
İkindi
16:23
Akşam
18:50
Yatsı
20:07
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