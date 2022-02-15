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Manisa Ticaret Borsası

15.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 15,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün
En düşük fiyatEn yüksek fiyat
FiyatManisa çekirdeksiz kuru üzüm
​​​​​​​14,8515,35
-Mısır
3,403,65
-Çiğitli pamuk (42 renk)
--
16,40

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Manisa Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
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Sabah
07:55
Öğle
13:29
İkindi
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Akşam
18:54
Yatsı
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