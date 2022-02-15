MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 15,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

En düşük fiyatEn yüksek fiyat

FiyatManisa çekirdeksiz kuru üzüm

​​​​​​​14,8515,35

-Mısır

3,403,65

-Çiğitli pamuk (42 renk)

--

16,40



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