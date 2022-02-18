YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsası

18.02.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Ticaret Borsası

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret Borsası'nda çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı en yüksek 15,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün
En düşük fiyatEn yüksek fiyatManisa çekirdeksiz kuru üzüm
​​​​​​​15,1515,85Mısır
3,003,65

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildiKadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Isparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyorIsparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyor
Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdiGübre ve yem fiyatlarındaki indirim üreticileri sevindirdi

Manisa Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:51
Öğle
13:29
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:14
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.