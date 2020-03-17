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Manisa TSO koronavirüs nedeniyle borç ödemelerinde kolaylık talep etti

MANİSA HABERLERİ  | 17.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve ulaşım başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek, vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin sürecin Türkiye’de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini söyledi.

Manisa TSO koronavirüs nedeniyle borç ödemelerinde kolaylık talep etti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve ulaşım başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek, vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.
Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin sürecin Türkiye’de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini söyledi. Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok. Bu süreçte devletimizin aldığı karalara saygı duyduğumuzun altını çizerim. Ama bu tedbirlerin üyelerimize olumsuz yansımaları olacağından da şüphe yok. Bulunduğumuz dönem itibari ile esnafımız ekonomik olarak zor günler geçiriyordu. Koronavirüs tedbirleri dahilinde üyelerimiz ekonomik açıdan daha da zor günler geçirebilir. Bu nedenle üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için Covid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde gecikme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir " dedi.
Yılmaz, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan çıkış sürecinde ticari faaliyetlerin devam ederek istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

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