Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin’den ödül

Geçtiğimiz yıl Manisa’ya ve Manisa Ticaret Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz’ı birçok kez ziyaret edip iş birliği protokolleri imzalayan ve Meclis Başkanı olduğu Rusya’nın Vladimir Bölgesine davet eden Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin’e Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya’nın toplumsal ve sosyal yapısına sağladığı üstün katkı ve Türkiye ile kurduğu iş birliği çalışmalarından dolayı tebrik nişanı verildi.

Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin, Asya Polis Teşkilatı (ASİAPOL) kurucusu Talat Çetin’in ve Prof. Dr. Ali Çipiloğlu’nun organize etmesiyle Rektörü olduğu Rusya Devlet Başkanlığı Akademisi (RANEPA) ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa TSO arasında iş birliği protokolü imzalamıştı. Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin Türk-Rus Devlet Başkanları Sayın Erdoğan ve Sayın Putin’in teşvik ettiği Türk-Rus Ortak Üniversitesi’nin de kuruluş söylemlerini Manisa’da başlatmıştı.

Manisa’ya gelmesi bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den 02 Aralık 2020 tarihinde tebrik ve takdir mesajını alan Vladimir Bölgesi Meclis Başkanı Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin pandemi nedeniyle bir erteleme olmazsa Aralık ayı sonunda Kremlin’de resmi törenle ödülünü bizzat teslim alacak. Manisa Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın daveti ve ASİAPOL kurucusu Talat Çetin ve Prof. Dr. Ali Çipiloğlu’nun katkılarıyla, Prof. Dr. Vyacheslov Yuryevich Kartukhin geniş bir siyasi ve ekonomik heyetle Şubat 2021’de tekrar Manisa’ya gelmesi bekleniyor.