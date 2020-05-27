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Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha

MANİSA HABERLERİ  | 27.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmete başladı.Manisa TSO üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla Manisa TSO bünyesinde personelin görev alacağı "Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi" kurulmasına, birimin kurulmasına ilişkin gerekli sürecin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.“Üyelerimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum”Protokol hakkında açıklama yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Birimin, sınai mülkiyetle ilgili tüm üyelere gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında önemli katkılar sağlayacağına ve Manisa TSO ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliğini geliştireceğine inanıyoruz” dedi.Sözlerine devam eden Yılmaz, ”Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Manisa’da faaliyet gösteren sanayici ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşmalarının sağlanması, patent veri tabanlarında araştırma yapılması hususlarında hizmet verecektir” açıklamasında bulundu.Vereceği hizmetler ile firmalara katkı sağlayacakManisa TSO bünyesinde kurulan Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa’da faaliyet gösteren firmalara vereceği hizmetler ile katkı sağlamayı hedefliyor.

Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmete başladı.
Manisa TSO üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak, AR-GE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi ve gerekli durumlarda uzman desteğinin verilebilmesi amacıyla Manisa TSO bünyesinde personelin görev alacağı "Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi" kurulmasına, birimin kurulmasına ilişkin gerekli sürecin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
“Üyelerimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum”
Protokol hakkında açıklama yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Birimin, sınai mülkiyetle ilgili tüm üyelere gerekli desteği vererek yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında önemli katkılar sağlayacağına ve Manisa TSO ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliğini geliştireceğine inanıyoruz” dedi.
Sözlerine devam eden Yılmaz, ”Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Manisa’da faaliyet gösteren sanayici ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşmalarının sağlanması, patent veri tabanlarında araştırma yapılması hususlarında hizmet verecektir” açıklamasında bulundu.
Vereceği hizmetler ile firmalara katkı sağlayacak
Manisa TSO bünyesinde kurulan Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Manisa’da faaliyet gösteren firmalara vereceği hizmetler ile katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları; patent, marka, faydalı model başvuru süreçleri konularında bilgilendirme ve kolaylaştırıcı faaliyetler yürütülebilecek. Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’nde verilen hizmetlerden bazıları şunlar: “Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda tüm paydaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, ihtiyaç duyulan doküman ve yayınlara ulaşmaları, mevzuat ve veri tabanı araştırmaları için destek sağlamak, Patent ve faydalı model başta olmak üzere fikri haklar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, yönlendirmek, Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gelişmeleri takip etmek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak.”
‘Sınai mülkiyet hakları’ eğitimi düzenlenecek
Ayrıca Manisa TSO üyelerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak, Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaret; başvuru ve tescil sonrası işlemleri hakkında bilgilendirmek amacıyla, 4 Haziran Perşembe günü Türk Patent ve Marka Kurumu ile Manisa TSO işbirliğiyle online olarak ‘Sınai Mülkiyet Hakları’ eğitimi düzenlenecek.

Manisa TSO’dan üyelerine yeni bir hizmet daha

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