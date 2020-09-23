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Manisa TV yayına hayatına başladı

MANİSA HABERLERİ  | 23.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliğini taşıyan Manisa TV, yayın hayatına başladı.Manisa’nın uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı Manisa TV 21 Eylül itibariyle yayın hayatına başladı.

Manisa TV yayına hayatına başladı

Manisa’nın uydudan yayın yapan tek televizyonu olma özelliğini taşıyan Manisa TV, yayın hayatına başladı.
Manisa’nın uydudan yayın yapan tek televizyon kanalı Manisa TV 21 Eylül itibariyle yayın hayatına başladı. Hem kente hem de bölgeye yepyeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini ve “Manisa’nın Gözbebeği” sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Manisa TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi, “Manisa TV “Manisa’nın Gözbebeği” olacak. Hedefimiz Manisa’yı en iyi şekilde tanıtabilmek, bir yandan da kentimizde olup bitenleri objektif bir şekilde vatandaşlara aktararak kent ile vatandaşlar arasında köprü olabilmek. Gerek haber bültenlerimiz gerekse programlarımızla Manisa’yı her açıdan ekranlara taşıyabilmek. Manisa halkının sesi olabilmeyi ve akıllardaki sorulara cevap olabilmeyi hedefliyoruz. Genç ve dinamik kadromuzla kentimizin sağlığından, sporuna, tarımına, ekonomisine, tarihine, kültür sanatından, turizmine ve eğitimine kadar birçok alanda Manisalıların hizmetinde olacağız. Sadece Manisa’yı değil ülke gündeminden gelişmeleri de ekranlarınızda bulacaksınız. Amacımız Manisamızı dünyada ve ulusal platformda her yönüyle tanıtmaktır” dedi.

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Manisa Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
13:08
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Bilgiç Eczanesi
Akhisar
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