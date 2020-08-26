YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Ülkü Ocaklarından Malazgirt Zaferinin anısına 1071 fidan

Manisa Ülkü Ocaklarından Malazgirt Zaferinin anısına 1071 fidan

MANİSA HABERLERİ  | 26.08.2020 23:35 | Son Güncelleme

Malazgirt zaferinin 949.

Malazgirt zaferinin 949. yılı münasebetiyle Manisa Ülkü Ocakları tüm ilçe teşkilatları ile birlikte eş zamanlı olarak 1071 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.
Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünde Manisa Ülkü Ocakları tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı olarak toplam 1071 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, “Ülkücü gençlik, hem tarihine hem de doğaya olan sevgilerini bugün bir kez daha göstermiştir. Bizler Malazgirt’te bizlere Anadolu’yu vatan eden Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Onun bize vatan olarak kazandığı ve Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan olarak kalmasını sağladığı bu topraklara bizlerde sahip çıkmak adına bugün fidanlarımızı diktik. Ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı olarak bu diktiğimiz fidanlar dışında yetiştirdiğimiz vatan sevdalısı genç fidanlar dediğimiz gençler ile de bu vatana sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.
Etkinlik dikilen fidanlara can suyu verilmesi ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, 4 mevkiye takviye yapacak
Göztepe, 4 mevkiye takviye yapacak
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Edirne'de sıcak hava nedeniyle suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
Edirne'de sıcak hava nedeniyle suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
10 yıllık sorun çözülüyor
10 yıllık sorun çözülüyor
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği

Manisa Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
13:17
İkindi
16:59
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Manisa FK, final saatini beklemeye başladı
Manisa FK, final saatini beklemeye başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Somalı Şoförler Eğitimden Geçirildi
Somalı Şoförler Eğitimden Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.