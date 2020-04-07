YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Valiliği denetimleri sıkı tutuyor

Manisa Valiliği denetimleri sıkı tutuyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 6 Nisan Pazartesi Günü korona virüs tedbirleri kapsamında yasak ve tedbirlere uymayanlar hakkında yapılan işlemler ile Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı yardımların bilgisi paylaşıldı.Korona virüs tedbirlerini aksaklık vermeden uygulanan Manisa’da 6 Nisan Pazartesi günü yapılan çalışmalar Manisa Valiliği tarafından paylaşıldı.Sokağa çıkması yasak olan 144 kişiye cezai işlemYapılan açıklamada, Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan Pazartesi günü, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 64 kişi ile 20 yaş altı 80 kişiye, genel tedbir kararlarını ihlal eden 62 iş yerine ve 281 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.Trafik uygulamalarında ise, 34 bin 593 araç ile araçlardaki 73 bin 832 kişinin kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, trafik uygulamalarında 3 bin 34 aracın geri çevrildiği, 5 bin 312 kişinin de Manisa’ya girmesine izin verilmediği bildirildi.6 Nisan Pazartesi günü Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve kimsesi olmayan 17 bin 567 vatandaşın talebinin karşılandığı açıklanırken, EİKP destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi 34 bin 413 vatandaşa bin TL’lik nakdi yardımın evlerinde teslim edildiği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 6 Nisan Pazartesi Günü korona virüs tedbirleri kapsamında yasak ve tedbirlere uymayanlar hakkında yapılan işlemler ile Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı yardımların bilgisi paylaşıldı.
Korona virüs tedbirlerini aksaklık vermeden uygulanan Manisa’da 6 Nisan Pazartesi günü yapılan çalışmalar Manisa Valiliği tarafından paylaşıldı.

Sokağa çıkması yasak olan 144 kişiye cezai işlem
Yapılan açıklamada, Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan Pazartesi günü, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 64 kişi ile 20 yaş altı 80 kişiye, genel tedbir kararlarını ihlal eden 62 iş yerine ve 281 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Trafik uygulamalarında ise, 34 bin 593 araç ile araçlardaki 73 bin 832 kişinin kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, trafik uygulamalarında 3 bin 34 aracın geri çevrildiği, 5 bin 312 kişinin de Manisa’ya girmesine izin verilmediği bildirildi.
6 Nisan Pazartesi günü Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve kimsesi olmayan 17 bin 567 vatandaşın talebinin karşılandığı açıklanırken, EİKP destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi 34 bin 413 vatandaşa bin TL’lik nakdi yardımın evlerinde teslim edildiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Manisa Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:17
İkindi
16:54
Akşam
19:46
Yatsı
21:06

İlginizi Çekebilir

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa’da depremin açtığı yaralar kapatılıyor

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.