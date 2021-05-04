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Manisa Valiliği, destek almadığı iddiasıyla çay kazanını atan esnafa 5 bin 100 lira ödendiğini açıkladı

04.05.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Valiliği, destek almadığı iddiasıyla çay kazanını atan esnafa 5 bin 100 lira ödendiğini açıkladı

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma tedbirleri kapsamında işletmesi kapatıldığı için geçinemediğini ve desteklemeden yararlanmadığını öne sürerek çay kazanını sokağa atan kahveciye farklı tarihlerde toplam 5 bin 100 lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinde vefat ve vaka sayılarını düşürebilmek için bazı esnafın iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği, bazılarına ise belirli kısıtlamalarla faaliyetine devam etmesine izin verildiği hatırlatıldı.

Kısıtlamalardan mağdur olduğunu öne süren Saruhanlı ilçesinde kıraathane işleten Ufuk Üçkan’a çeşitli tarihlerde destekleme ödemeleri yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte Ufuk Üçkan'a Saruhanlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 19 Nisan 2020 tarihinde bin lira, 15 Aralık 2020 tarihinde 600 lira olmak üzere toplamda bin 600 lira, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ‘Gelir Kaybı Desteği’ adı altında 3 ay boyunca biner lira olmak üzere toplam 3 bin lira ve Saruhanlı Belediye Başkanlığınca 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile faaliyetlerine ara veren ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza devletimiz çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uyarak salgınla mücadelede başarılı olacağımıza ve tüm kısıtlamaların en kısa sürede kaldırılacağına inanıyoruz."

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