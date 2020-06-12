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Manisa Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 12.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada yardım toplama bahanesi adı altında Manisa Valisi ve Manisa Valiliğinin adının kullanıldığı bildirilerek bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dönem dönem Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada yardım toplama bahanesi adı altında Manisa Valisi ve Manisa Valiliğinin adının kullanıldığı bildirilerek bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dönem dönem Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliğinin adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur."

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Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
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