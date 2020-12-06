YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 06.12.2020 12:27 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" ve Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" başlıklı eserlerini seçti.

Karadeniz, 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Karadeniz, "Marifet iltifata tabidir, sözünden hareketle başarılı olanlara iltifat etmek, onurlandırmak hizmet verdiği kitlenin yükümlülüğüdür. Dereceye girsin girmesin, bu fotoğrafları çeken tüm fotomuhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

Manisa Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:07
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Nur Ege Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.