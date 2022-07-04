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Manisa ve İzmir'de suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı

04.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa ve İzmir'de suç örgütü operasyonunda 49 zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 49 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme", "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma", "silah ticareti yapma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve benzeri suçları işledikleri tespit edilen 7 zanlıya yönelik 26 Kasım 2021'de soruşturma başlatıldı.

Bu şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütü üyesi veya örgütle bağlantılı 48 suça karıştıkları iddiasıyla 49 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçeleriyle İzmir'de tüm şüpheliler yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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