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Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

03.03.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Manisa ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Manisa ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi,1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

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Manisa uyuşturucu tutuklu

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