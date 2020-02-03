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Manisa, yabancı öğrencileri misafir etti

MANİSA HABERLERİ  | 03.02.2020 08:39 | Son Güncelleme

Afrika’dan, Balkanlar’a, Doğu Türkistan’dan Hindistan’a kadar 63 farklı ülkeden eğitim için Türkiye’de bulunan öğrenciler yarıyıl tatili dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesinin ev sahipliğinde bir hafta süren eğitim kampı yaptı.

Afrika’dan, Balkanlar’a, Doğu Türkistan’dan Hindistan’a kadar 63 farklı ülkeden eğitim için Türkiye’de bulunan öğrenciler yarıyıl tatili dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesinin ev sahipliğinde bir hafta süren eğitim kampı yaptı. Manisa’nın tarihi ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler Manisa’yı çok beğendiklerini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak projesi olan İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarıyıl tatili dolayısıyla İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi’nin ev sahipliğinde Manisa’da bir hafta süren eğitim kampına katıldı.
Öğlene kadar İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Gençlik Merkezinde çeşitli dersler gören, öğlenden sonraları Manisa’nın tarihi ve kültürel mekanlarından Muradiye ve Sultan Camii’ni, Tıp Müzesi’ni, Mevlevihane’yi gezen öğrenciler Şehzadeler şehri Manisa’yı, ecdadı ve ecdat yadigarı eserleri tanıma fırsatı buldu. Spil Dağı Milli Parkında kar topu oynayan öğrenciler eşsiz güzellikteki Spil’de piknik yaparak moral depoladı. Yabancı öğrenciler günü birlik İzmir’i de ziyaret ederek Konak Meydanında vakit geçirdi.
Son olarak Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nadir Teke ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Müdürü Ensar Çelik’in katılımıyla öğrencilerle samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirildi.
Bir haftalık program sonrası İstanbul’a dönen öğrenciler, çok verimli, eğlenceli ve dolu dolu vakit geçirdiklerini belirtti. Öğrencilerin başında gelen eğitmenleri ise, Manisa’yı çok sevdiklerini, ev sahipliğinden dolayı İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
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